Россиянин пострадал в драке на таиландском острове Пхукет, защищая двух туристок из Финляндии, которых попытались изнасиловать трое граждан Израиля.
Но финны, думаю, не оценят
Комментарии
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ЗК
Зоя Келешиди
Вера спасёт мир!!! Российские воины непобедимы, кому не понятно???
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13 час.
Vladimir Lioubimcev
Вот и понятно - кто есть кто.... А наш парень молодец и ГЕРОЙ!!
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8 час.
Вадим Кузнецов
"Давно пора, ядрена мать Умом Россию понимать!" И.Губерман
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1 час.
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