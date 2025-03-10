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Но финны, думаю, не оценят

Но финны, думаю, не оценят

Россиянин пострадал в драке на таиландском острове Пхукет, защищая двух туристок из Финляндии, которых попытались изнасиловать трое граждан Израиля.

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Комментарии
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ЗК
Зоя Келешиди
Вера спасёт мир!!! Российские воины непобедимы, кому не понятно???
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13 час.
Vladimir Lioubimcev
Вот и понятно - кто есть кто.... А наш парень молодец и ГЕРОЙ!!
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8 час.
Вадим Кузнецов
&quot;Давно пора, ядрена мать Умом Россию понимать!&quot; И.Губерман
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1 час.
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