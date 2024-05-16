Валерий Овчинников о Станковиче: «Очередная блажь «Спартака». Привезти заморского – нет проблем, деньги есть – как мухи прилетят. Сейчас время, когда нужно давать работу своим»

Сегодня стало известно, что клуб заключил с сербским специалистом контракт на два года. Ранее Станкович трижды приводил «Црвену Звезду» к победе в чемпионате Сербии, а затем вместе с «Ференцварошем» стал чемпионом Венгрии.
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