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Татьяна Буланова рассказала о подарке на юбилей от мужа

Татьяна Буланова рассказала о подарке на юбилей от мужа

Певица Татьяна Буланова рассказала о планируемом юбилейном мероприятии и подарке от своего мужа. Согласно информации, опубликованной в журнале StarHit, в марте 2024 года Татьяна отметит свое 55-летие и празднование состоится в Санкт-Петербурге в одном из ресторанов.

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