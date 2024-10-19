Генерал Вундрак раскритиковал Бербок за политику в отношении России

Генерал Бундесвера в отставке и депутат Бундестага от партии "Альтернатива для Германии" Йоахим Вундрак в ходе своего выступления в Бундестаге раскритиковал главу МИД Германии Анналену Бербок за агрессивную риторику в адрес России.