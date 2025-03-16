Страна и люди
Эту страну не поб...Зачем этот мир бе...
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Страна и люди

10 317 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Walery
    Не исключаю, что это скорее устранение свидетеля Одесского зверства совершенного под аглицким руководством.  А что - ...Кто убил в Одессе...
  • Alex Nемо
    - Радиообмен командира штурмовой группы (Ш) с вышестоящим командиром(К) : Ш - докладываю, опорник взяли, есть пленны...Русская тюрьма ил...
  • Александр Пятнистый
    лучше- к дьяволу, пусть он разбирается кого куда определитьРусская тюрьма ил...

США и Израиль планируют выселить жителей Сектора Газа в Африку

США и Израиль планируют выселить жителей Сектора Газа в Африку

Стало известно, что они уже ведут переговоры об этом с Суданом, Сомали и Сомалилендом. Что вызывает большие вопросы, поскольку Трамп обещал палестинцам «красивое место», а Судан и Сомали явно не тянут на это с учетом того, что там кругом нищета, насилие и беззаконие.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
наверх