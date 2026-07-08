Почему налог после продажи имущества настигает, когда деньги уже потрачены

Помню то странное чувство опустошения, когда я стояла на пустом парковочном месте возле дома. Машина уехала с новым владельцем, договор купли-продажи был подписан, а деньги почти мгновенно разошлись по самым насущным нуждам: часть ушла на погашение кредитной карты, часть — на ремонт зубов, который давно откладывала, остальное просто растворилось в бытовых расходах.