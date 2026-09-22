С 1 октября 2026 года карта болельщика начнет действовать на матчах FONBET Кубка России, которые клубы РПЛ проводят на своих домашних стадионах.
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