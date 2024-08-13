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Новоаннинский сегодня 🇷🇺NOVO_TODAY

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13 августа в народном календаре Евдокимов день

13 августа в народном календаре Евдокимов день. Идеально провести его с семьей, в добром расположении духа, приготовить что-то вкусненькое - 14 августа начнется Успенский пост и будет не до лакомств.

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