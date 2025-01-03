Фильм «Финист: Первый богатырь» собрал миллиард в прокате

Российский фэнтези-фильм «Финист: Первый богатырь» собрал один миллиард рублей к 3 января. Хотя основной прокат стартовал лишь 1 января, учтены и предпродажи на ближайшие даты, сообщает Telegram-канал «Бюллетень кинопрокатчика».
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