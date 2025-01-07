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Зеленский внес законопроект о приостановке международных договоров с РФ

Зеленский внес законопроект о приостановке международных договоров с РФ

Лидер киевского режима Владимир Зеленский внес на рассмотрение Верховной рады законопроект, предполагающий приостановку ряда международных договоров между Украиной, Белоруссией и Россией о сотрудничестве в правоохранительной сфере.

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