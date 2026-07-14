227 ребят из студотрядов РТ работают этим летом рыбообработчиками на Камчатке

227 молодых людей из Татарстана этим летом трудятся рыбообработчиками на Камчатке. Студенты задействованы на восьми рыбообрабатывающих заводах, где занимаются полным циклом переработки рыбы и морепродуктов – от разгрузки сырья до фасовки и упаковки готовой продукции.