Какой сегодня праздник: 23 марта 2025 года принято отмечать Всемирный метеорологический день и другие торжества Юлия Скворцова23 марта 2025 года жители России и других стран всего мира будут отмечать важное событие — Международный метеорологический день.
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