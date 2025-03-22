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Какой сегодня праздник: 23 марта 2025 года принято отмечать Всемирный метеорологический день и другие торжества

Какой сегодня праздник: 23 марта 2025 года принято отмечать Всемирный метеорологический день и другие торжества

Какой сегодня праздник: 23 марта 2025 года принято отмечать Всемирный метеорологический день и другие торжества Юлия Скворцова23 марта 2025 года жители России и других стран всего мира будут отмечать важное событие — Международный метеорологический день.

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Vova Гарин
В России праздник,когда зарплату на руки получил.
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