Подготовка к выборам в Госдуму 2026: опыт Крыма, цифровые решения и угрозы извне

Ирина Мульд, эксперт Регионального общественного штаба по наблюдению за выборами на территории РК, член Общественной палаты Крыма В 2026 году в России пройдёт масштабная избирательная кампания, завершающая цикл 2021–2026 годов.
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