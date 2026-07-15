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Крымская газета

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Подготовка к выборам в Госдуму 2026: опыт Крыма, цифровые решения и угрозы извне

Подготовка к выборам в Госдуму 2026: опыт Крыма, цифровые решения и угрозы извне

Ирина Мульд, эксперт Регионального общественного штаба по наблюдению за выборами на территории РК, член Общественной палаты Крыма В 2026 году в России пройдёт масштабная избирательная кампания, завершающая цикл 2021–2026 годов.

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