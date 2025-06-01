Раскрыты детали операции Киева против российских аэродромов

Украина организовала операцию «Паутина», к реализации которой готовилась полтора года. В рамках этого были внедрены современные технологии использования беспилотников для атак на российские аэродромыУкраина организовала операцию «Паутина», к реализации которой готовилась полтора года.
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