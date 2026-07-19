Политика как он...
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Политика как она есть

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Жители тихого американского города испугались переезда Вэнса

Жители тихого американского города испугались переезда Вэнса

Жители маленького, тихого американского городка Миддлбург в штате Вирджиния испугались, что к ним на постоянное место жительства переедет вице-президент США Джей Ди Вэнс, пишет в статье для The Washington Post обозреватель Поль Шварцман.

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