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Левшунов – 3-я звезда матча против «Нью-Джерси». Защитник «Чикаго» сделал 2 передачи и сыграл рекордные 24:04 – у него 4 очка в 8 играх

19-летний защитник «Чикаго» сделал две результативные передачи в игре регулярного чемпионата НХЛ. Также белорусский хоккеист набрал показатель полезности «минус 2», нанес один бросок по воротам и провел на льду 24:04 (1:35 – в большинстве).

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