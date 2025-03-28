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Касимовская прокуратура требует привести в порядок дорогу

Касимовская прокуратура требует привести в порядок дорогу

В нарушение требований закона дорога регионального значения «Новая Деревня — Щербатовка», протяженностью более 8 км, находится в ненормативном состоянииКасимовская межрайонная прокуратура с привлечением сотрудников Госавтоинспекции провела проверку в сфере безопасности дорожного движения.

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