Армия России завершает разгром врага во Времевке и формирует котёл вокруг Великой Новосёлки (КАРТА)

Армия России завершает разгром врага во Времевке и формирует котёл вокруг Великой Новосёлки. На Южно-Донецком направлении российские войска продолжают активно прорывать оборону врага у стратегически важного н.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии