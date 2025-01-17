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Армия России завершает разгром врага во Времевке и формирует котёл вокруг Великой Новосёлки (КАРТА)

Армия России завершает разгром врага во Времевке и формирует котёл вокруг Великой Новосёлки (КАРТА)

Армия России завершает разгром врага во Времевке и формирует котёл вокруг Великой Новосёлки. На Южно-Донецком направлении российские войска продолжают активно прорывать оборону врага у стратегически важного н.

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