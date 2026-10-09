Серый цвет ещё ничего не решает: как не спутать съедобную рядовку с той, что травит неделю

Когда заходит речь о «серых рядовках», многие представляют один и тот же гриб: невзрачную серо-оливковую шляпку, тонкие тёмные штрихи, мучной запах.
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