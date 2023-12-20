Дипломат Гаврилов: кризис на Ближнем Востоке повлияет на поставки оружия Киеву

Палестино-израильский кризис повлияет на военные поставки Украины, поскольку для США Израиль ближе. Такое мнение в интервью РИА «Новости» высказал глава российской делегации на переговорах в Вене по вопросам военной безопасности Константин Гаврилов.
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