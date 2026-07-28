В «Газпроме» заявили, что поставки СПГ становятся менее надежным способом газоснабжения

Организация морских поставок сжиженного природного газа (СПГ) становится менее надежным способом газоснабжения по сравнению с трубопроводной транспортировкой, заявил заместитель начальника департамента – начальник управления «Газпрома» Кирил Полоус на форуме Indo Pacific LNG Summit 2026 в индонезийском Денпасаре.
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