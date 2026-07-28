Новости внутрен...
Главная
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ОпросыОпросыБлогерыБлогерыПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

В «Газпроме» заявили, что поставки СПГ становятся менее надежным способом газоснабжения

В «Газпроме» заявили, что поставки СПГ становятся менее надежным способом газоснабжения

Организация морских поставок сжиженного природного газа (СПГ) становится менее надежным способом газоснабжения по сравнению с трубопроводной транспортировкой, заявил заместитель начальника департамента – начальник управления «Газпрома» Кирил Полоус на форуме Indo Pacific LNG Summit 2026 в индонезийском Денпасаре.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии