Минтранс внесет законопроект против неправомерных наценок на детский тариф такси

Минтранс до конца этого года внесет в Госдуму законопроект, касающийся детских тарифов в такси. Об этом сообщил глава Минтранса Андрей Никитин президенту РФ Владимиру Путину на встрече в Кремле.
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