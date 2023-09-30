Дети даны нам свыше? Правда ли, что душа ребенка сама выбирает родителей

Некоторые люди верят, что дети приходят в нашу жизнь неслучайно — они убеждены, что именно ребенок выбирает родителей, причем еще до рождения «Спасибо, что выбрал меня», — часто говорят мамы, обращаясь к своим малышам.
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