От военных украинской армии таких предложений не поступало Разведчик-сапёр российской армии Закарья Алиев рассказал, что предлагал украинским боевикам сдаться, когда в одиночку в течение трёх недель отражал атаки ВСУ.
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