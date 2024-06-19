19 июня по народному календарю отмечают день Лариона Пропольника. В это время крестьяне выходили на прополку, начинали борьбу с сорняками.
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19 июня по народному календарю отмечают день Лариона Пропольника. В это время крестьяне выходили на прополку, начинали борьбу с сорняками.