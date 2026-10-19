Новый год в санатории. Выбирайте сами варианты отдыха, с лечением или без лечения. В санатории подготовлена праздничная программа на весь период новогодних и рождественских каникул.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым