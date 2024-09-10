Страна и люди
Эту страну не поб...Зачем этот мир бе...
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Страна и люди

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Вильфанд назвал лето 2024 года самым жарким в истории

Вильфанд назвал лето 2024 года самым жарким в истории

Лето 2024 года стало самым жарким за всю историю метеорологических наблюдений. Как сообщил научный руководитель Гидрометцентра РФ Роман Вильфанд, температура воздуха превысила значение нормы на 1,5 градуса.

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