Прозоров: ВСУ могли устроить засаду в Черном море для удара F-16

Провокационная попытка Украины высадить десант в Черном море могла быть целью привлечь российские истребители для последующего удара с помощью F-16, так предположил бывший сотрудник Службы безопасности Украины Василий Прозоров.
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