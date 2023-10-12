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Как поступить если вы нашли чужую банковскую карту

Как поступить если вы нашли чужую банковскую карту

Потеря клиентами банковских учреждений пластиковых карт явление довольно частое, а потому такие карты нередко становятся объектом находки посторонних лиц.

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