Жителям Карелии откорректировали начисления за электроэнергию

«ТНС-энерго» уже сделал перерасчет, «Энергокомфорт» сделает корректировку, сообщил министр Виктор Россыпнов Энергетики продолжают пересчитывать плату за январь всем абонентам, которые были ошибочно отнесены к самому дорогому 3 диапазону.
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