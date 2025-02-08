Жителям Карелии откорректировали начисления за электроэнергию

«ТНС-энерго» уже сделал перерасчет, «Энергокомфорт» сделает корректировку, сообщил министр Виктор Россыпнов Энергетики продолжают пересчитывать плату за январь всем абонентам, которые были ошибочно отнесены к самому дорогому 3 диапазону.