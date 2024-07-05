Артиллеристы уничтожили бронеавтомобиль ВСУ на ореховском направлении

Артиллерийский расчет «Гиацинт-Б» из группировки войск «Днепр» уничтожил замаскированный бронеавтомобиль с боеприпасами и пехотой украинских ВС на ореховском направлении в Запорожской области, сообщили в министерстве обороны России.
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