Земляне увидели пик звездопада Персеиды: видео

Минувшую ночь можно смело назвать самой романтичной. СМОТРЕТЬ ВИДЕО: Земляне увидели пик звездопада Персеиды Смотреть в небо и загадывать желания под звездным дождем — такой шанс выпадает раз в год, в пик самого красивого метеорного потока Персеиды.