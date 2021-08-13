НТВ

832 подписчика

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • K50952
    Да плевать на всё, главное для еврея - имущество.Израиль отозвал п...
  • галина
    А почему только сейчас начали проверки? Перед выборами показывают активную работу, а после выборов все вернется на кр...ФАС начала провер...
  • Георгий Михалев
    Видимо в президенты младший байден готовится. Популярность зарабатывает.Не только порно: ...

Земляне увидели пик звездопада Персеиды: видео

Земляне увидели пик звездопада Персеиды: видео

Минувшую ночь можно смело назвать самой романтичной. СМОТРЕТЬ ВИДЕО: Земляне увидели пик звездопада Персеиды Смотреть в небо и загадывать желания под звездным дождем — такой шанс выпадает раз в год, в пик самого красивого метеорного потока Персеиды.

Вернуться к статье
Обсудить

Картина дня

наверх