🌡️🌥️🌧️Прогноз погоды 0️⃣2️⃣ мая. В отдельных районах кратковременные☔ дожди. Ветер юго-западный, южный 7-12 м/с.
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🌡️🌥️🌧️Прогноз погоды 0️⃣2️⃣ мая. В отдельных районах кратковременные☔ дожди. Ветер юго-западный, южный 7-12 м/с.