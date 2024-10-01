Какие мосты перекроют этой ночью в Архангельске?

Мосты этой ночью водителям не помеха.Мосты этой ночью водителям не помеха.Министерство транспорта Архангельской области сообщило, что в ночь с 30 сентября на 1 октября Северодвинский и Краснофлотский мосты не перекрываются.
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