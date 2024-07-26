Апелляционный суд отказал УПЦ в праве молиться в древних храмах Чернигова

Троицкий монастырь в Чернигове стал предметом спора между Управлением Черниговской епархии Украинской Православной Церкви (УПЦ) и Национальным архитектурно-историческим заповедником «Чернігів Стародавній».
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