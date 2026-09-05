НАТО в ужасе, дан ответ за аферу в Лейпциге: главная новость СВО 5 сентября

Германия резко обострила отношения с Россией: глава МВД ФРГ Александр Добриндт заявил об официальных обвинениях Москвы в причастности к инциденту с беспилотниками в аэропорту Лейпциг/Галле (правда, без каких-либо доказательств), а представители власти уже объявили о денонсации соглашения по Русскому дому в Берлине и закрытии генконсульства России в Бонне к 18 сентября.
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