Уполномоченный помог предпринимателю решить вопрос с присоединением к электрическим сетям инвестиционного объекта

В августе 2023 года в аппарат Уполномоченного по защите прав предпринимателей в Нижегородской области Павла Солодкого обратился предприниматель по вопросам воспрепятствовании реализации инвестиционного проекта- спортивного клуба, который представляет собой комплекс двух одноэтажных капитальных сооружений с закрытыми навесами (манежами), путём затягивания сроков технологического присоединения объекта, установленного договором от 12.