Haas объявила о партнерстве с Toyota в Формуле 1

Haas объявила о партнерстве с Toyota в Формуле 1LAT Images / HaasКоманда Haas рано утром в пятницу, 11 октября, объявила о техническом сотрудничестве с Toyota Gazoo Racing, гоночным подразделением японского автопроизводителя.
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