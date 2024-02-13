Богомаз: средства ПВО сбили беспилотник ВСУ над Брянской областью

РИАМО - 13 фев. Системы противовоздушной обороны (ПВО) обнаружили и уничтожили украинский беспилотный летательный аппарат над территорией Клинцовского района Брянской области, сообщил глава региона Александр Богомаз.
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