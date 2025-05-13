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Новости: Севастополь, Крым, Россия

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Данные, которые россияне не должны никому и никогда сообщать

Данные, которые россияне не должны никому и никогда сообщать

Российские полицейские сообщили, какие категории данных никогда не следует разглашать. Это важное предупреждение появилось 13 мая на странице управления по борьбе с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий МВД России.

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