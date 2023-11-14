РФ не станет обращаться в Международный суд с иском против Израиля

Россия не рассматривает возможность обращения в Международный суд ООН с требованием расследовать действия Израиля на предмет военных преступлений, сообщил «Известиям» первый заместитель постпреда РФ при организации Дмитрий Полянский.
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