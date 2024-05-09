Лидер оппозиции рассказал, сколько продлится процесс импичмента Пашиняна

ЕРЕВАН, 9 мая, ФедералПресс. Лидер армянского оппозиционного движения «Тавуш во имя родины» архиепископ Баграт Галстанян на многотысячном митинге в Ереване заявил, что процесс импичмента в отношении премьер-министра Никола Пашиняна займет не более нескольких дней.