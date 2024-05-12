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Военные новости ★ спецоперация

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«Обстановка сложная»: Главком ВСУ Сырский отчитался о якобы остановленном российском наступлении в Харьковской области

«Обстановка сложная»: Главком ВСУ Сырский отчитался о якобы остановленном российском наступлении в Харьковской области

Главком ВСУ назвал обстановку на фронте «сложной», но отчитался о том, что наступление российских войск на линии фронта якобы остановлено, прорыва обороны не допущено.

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