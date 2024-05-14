В Смоленске на производстве полимеров рабочий получил травму

«Руководство смоленского предприятия в выплате компенсации отказывает». В ситуацию вмешался глава Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин Разнорабочий ООО «ТехИнвест-М» в Смоленске, выполняя не предусмотренные трудовым договором обязанности, получил серьёзную травму и сейчас оформляет инвалидность.
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