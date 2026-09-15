Посол по особым поручениям МИД РФ Родион Мирошник в своем еженедельном докладе сообщил, что в период с 7 по 13 сентября от атак ВСУ по гражданским объектам России погибли 48 мирных жителей, включая трех детей.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
Свежие комментарии
- Восточный поворот...
- Словакия наращива...
- Окружение Трампа ...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым