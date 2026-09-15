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За неделю из-за атак ВСУ погибли 48 мирных жителей

За неделю из-за атак ВСУ погибли 48 мирных жителей

Посол по особым поручениям МИД РФ Родион Мирошник в своем еженедельном докладе сообщил, что в период с 7 по 13 сентября от атак ВСУ по гражданским объектам России погибли 48 мирных жителей, включая трех детей.

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