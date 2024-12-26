Петербуржцев предупредили о закрытии троллейбусного движения в центре города 31 декабря

В связи с проведением праздничных мероприятий В Петербурге в связи с проведением праздничных мероприятий с 18:00 31 декабря до 05:00 1 января закрывается троллейбусное движение по Невскому проспекту от Садовой улицы до Дворцового проезда, Дворцовому мосту, Дворцовому проезду, Гороховой улице от набережной реки Мойки до Адмиралтейского проспекта.
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