Петербуржцев предупредили о закрытии троллейбусного движения в центре города 31 декабря

В связи с проведением праздничных мероприятий В Петербурге в связи с проведением праздничных мероприятий с 18:00 31 декабря до 05:00 1 января закрывается троллейбусное движение по Невскому проспекту от Садовой улицы до Дворцового проезда, Дворцовому мосту, Дворцовому проезду, Гороховой улице от набережной реки Мойки до Адмиралтейского проспекта.