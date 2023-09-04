Нельзя сегодня думать о плохом: народные приметы на 4 сентября

Сегодня, 4 сентября — Агафон Огуменником. Приметы дня: Тот, кто родился на свет 4 сентября, станет добрым, но обидчивым и очень ранимым человеком.
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