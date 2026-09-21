В России обнулили пошлины на экспорт зерна до конца 2026 года

Правительство России отменило экспортные пошлины на ряд зерновых культур до конца 2026 года. Соответствующее постановление опубликовано на официальном портале правовой информации.
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