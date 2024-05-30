«Мне писали: «Мама не могла русского найти?» Мамун — о своем происхождении

Маргарита Мамун рассказала о том, как в России относились к ее происхождению. Олимпийская чемпионка 2016 года по художественной гимнастике Маргарита Мамун рассказала, как в России относились к ее происхождению, когда она была маленькой.
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