Вместо Audi и BMW: в России начались продажи большого кроссовера Hongqi HS7

Габариты кроссовера – 5035х1989х1756 мм, колесная база – 3008 мм. Hongqi HS7 оснащается 337-сильным компрессорным V6 объемом 3,0 литра с непосредственным впрыском топлива, 8-ступенчатой АКП и системой полного привода BorgWarner.
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